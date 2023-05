Pourquoi Didier Deschamps doit redonner une chance à Alexandre Lacazette

Il n'y a qu'un seul joueur qui peut inscrire 27 buts et être quasi certain de ne pas être convoqué par son pays : Alexandre Lacazette. Alors que Didier Deschamps dévoile ce mercredi sa liste pour les matchs face à la Grèce et Gibraltar, le sélectionneur serait pourtant bien inspiré d'appeler le capitaine lyonnais.

Cela fait 2034 jours que Didier Deschamps, de son ton robotique, n’a pas prononcé le nom d’Alexandre Lacazette face aux médias, lorsque vient le temps de dévoiler la liste des heureux élus bleus. Depuis novembre 2017, et un retentissant doublé à Cologne contre l’Allemagne en amical, le capitaine de l’OL, dont le dernier joueur convoqué est Léo Dubois en novembre 2021, n’a plus connu les joies du devoir international. Enfin, il aurait dû y regoûter quelques mois après le sacre russe en 2018, mais un pépin physique l’avait alors empêché de refaire ses preuves devant les yeux du sélectionneur. Malheureusement pour lui, et pour les fans de ce magnifique joueur, son nom ne devrait toujours pas figurer sur la liste de DD pour les confrontations à Gibraltar (16 juin) et face à la Grèce (19 juin). Si son absence était justifiée depuis deux ans et son aventure contrastée à Arsenal, difficile de ne pas le convoquer cette fois.

Devant Haaland et Mbappé

En n’appelant pas Alexandre Lacazette, Didier Deschamps se priverait tout simplement de l’attaquant le plus en forme d’Europe. Personne n’a mis plus de buts en championnat en 2023 que le général biberonné à Tola Vologe, qui a claqué à 17 reprises depuis le Nouvel An. Seul Harry Kane est dans les standards du Français. Victor Osimhen (16), Erling Haaland (15), Kylan Mbappé (15), Karim Benzema (11), Lautaro Martinez (14)… Tous sont dans le rétroviseur du Guadeloupéen, qui marque toutes les 82 minutes cette année, le meilleur ratio du continent. Grand absent des finalistes du trophée UNFP, et du XI type de la saison, celui qui a fait, pour l’instant, trembler les filets à 27 reprises en Ligue 1 menace même Mbappé dans la course au Soulier d’or. Le Gone a également délivré cinq caviars, ce qui fait de lui le deuxième homme le plus décisif du championnat, juste derrière le capitaine de l’équipe de France, et à égalité avec un Argentin aux sept Ballons d’or. Certes, Lyon boucle une saison médiocre. On peut également se dire que sans le retour de son attaquant fétiche, Jean-Michel Aulas aurait laissé son bébé dans le ventre mou, entre Montpellier et Toulouse. Est-ce plus dur de mettre une trentaine de buts en jouant chez le leader quasi incontesté, ou chez une équipe qui ne voit plus l’Europe depuis deux ans ?

Au moment de dégainer des excuses à sa non-convocation, le boss du foot français aura l’embarras du choix. Il ne joue plus la Ligue des champions depuis 2017 et la fin de sa première vie entre Rhône et Saône. Vrai ! En revanche, c’est aussi vrai pour quelques autres joueurs monégasques, francfortois, niçois, ou encore mönchengladbachois. L’âge pourrait aussi être indirectement cité comme un contre-argument par DD, puisque le buteur a soufflé sa 32e bougie il y a trois jours, et ne représente plus vraiment l’avenir du poste. Justement, son expérience devrait être une force pour le sélectionneur. D’autant plus que le capitaine lyonnais montre ses capacités d’éducateur auprès d’une très juvénile équipe rhodanienne. Bradley Barcola et Rayan Cherki peuvent en témoigner. Tandis que Deschamps lui reprocherait depuis sa première convocation en 2013 (dix ans déjà) un manque d’implication, voici une facette du meilleur joueur de la saison 2014-015 qui devrait le convaincre.

Surtout que ces Tricolores ne peuvent pas dire non à un peu d’expérience. Sans en faire un titulaire indiscutable, le tester en vue de l’emmener en Allemagne – qui lui avait plutôt bien réussi la dernière fois qu’il y avait porté un maillot bleu – ne paraît pas absurde. Même si on le sait inoxydable, Olivier Giroud n’est pas éternel, et aura 37 ans en juillet 2024. Probablement que cet argumentaire est vain, et que Lacazette lui-même ne daignera pas allumer sa télé ce mercredi. « S’il y a un appel et que je suis convoqué, j’irai parce que ça fait toujours plaisir de jouer pour l’équipe de France, mais je ne me fais plus vraiment d’illusions à ce niveau-là », déclarait-il, pessimiste, à Téléfoot fin 2021. Qu’il soit convoqué ou non ne changera pas la destinée de l’équipe de France. Seulement, DD pourrait, comme avec un autre illustre attaquant formé à Lyon, revenir sur ses idées arrêtées.

