Mbappé sacré meilleur joueur de Ligue 1 pour la quatrième fois

Et à la fin, c’est Kylian Mbappé qui gagne.

Pour la quatrième fois d’affilée (2019, 2020, 2022, 2023), l’attaquant parisien a été élu meilleur joueur de la saison de Ligue 1 lors de la cérémonie des trophées UNFP. Un record, encore un, puisqu’il a désormais dépassé Zlatan Ibrahimović et ses trois récompenses dans cette catégorie. L’international tricolore devance son coéquipier Lionel Messi, ainsi que Seko Fofana, Lois Openda et Jonathan David. « C’est un plaisir, mais je voudrais quand même insister pour avoir mes pensées pour Sergio Rico, il y a des choses bien plus importantes que le foot. L’ensemble du club est avec lui, a-t-il commencé sur la scène du théâtre du Chatelet. On a une pensée aussi pour notre directeur sportif qui a eu une perte tragique cette semaine, je voulais avoir le sens des priorités en parlant de tout ça. »

Avant de revenir à son titre honorifique : « Pour moi c’est un privilège de jouer avec joueurs comme ça et au PSG. Je veux remercier tout le monde, les joueurs, les gens de l’ombre qui nous permettent d’être dans les meilleures conditions. Ce record, c’est un plaisir. J’ai toujours voulu gagner et laisser mon nom dans l’histoire du championnat. Je ne pensais pas gagner aussi vite. C’est une mission accomplie et je suis très content. » Dans la foulée, Mbappé a laissé entendre qu’il sera toujours au Paris Saint-Germain la saison prochaine, rappelant au passage qu’il lui restait un an de contrat au club de la capitale.

Le XI de la saison des trophées UNFP : Samba – Hakimi, Danso, Mbemba, Mendes – Fofana, Rongier, Thuram – Messi, Openda, Mbappé.

Nuno Mendes élu meilleur espoir de Ligue 1