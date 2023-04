Et si Rayan Cherki jouait pour l’Italie ?

Rayane Cerchi.

Le sélectionneur italien Roberto Mancini s’intéresserait à l’attaquant lyonnais Rayan Cherki, selon La Repubblica. International espoirs français (sept sélections), Cherki n’a jamais joué avec les A et possède donc encore la liberté de choisir sa sélection nationale. Pour le moment joueur de 19 ans, auteur de trois buts et cinq passes décisives en championnat cette saison, ne possède que les nationalité algérienne et française mais pas encore italienne, malgré un grand-père qui originaire des Pouilles, une région du Sud de la botte. Dans sa chasse au binational, Roberto Mancini n’en serait pas à sa première prise car il a récemment fait appel en sélection à un joueur qui ne possédait pas la nationalité italienne avec Mateo Retegui. Argentin de 23 ans aux origines siciliennes par son grand-père, Retegui a brillé pour ces premières minutes sous le maillot de la Nazionale, avec deux buts sur ces deux premières sélections contre l’Angleterre (1-2, le 23 mars dernier) et Malte (0-2, le 26 mars dernier).

À ce rythme-là, l’Italie ressemblera à la sélection de l’ONU à l’Euro 2024.

