Un faux Pini Zahavi avait tenté d’arnaquer le Barça lors du transfert de Lewandowski

Plus c’est gros, plus ça passe.

À première vue, difficile de croire à cette histoire révélée ce jeudi par la Cadena SER. Et pourtant. Il y a deux ans, au moment du recrutement de Robert Lewandowski, le FC Barcelone s’est fait arnaquer de manière grotesque. Comment ? Par un faux agent se faisant passer pour Pini Zahavi, l’agent de Lewandowski.

Pour rouler les dirigeants catalans dans la farine, le petit malin a fait simple : réclamer un million d’euros de « commission » aux pensionnaires du Camp Nou par mail, menaçant, sinon, de faire bloquer l’inscription du joueur par l’UEFA. Bien entendu, le board barcelonais a mordu à l’hameçon et envoyé l’argent à un compte appartenant, selon l’escroc, à un collaborateur de l’agent. Plus de peur que de mal : le Barça assure de son côté que l’argent n’est jamais arrivé jusqu’au petit malin et a été récupéré. Pini Zahavi, lui, a porté plainte pour usurpation d’identité.

Aucune nouvelle en revanche de l’escroc qui s’était fait passer pour Antoine Griezmann.

