En direct : France-Guinée (0-0)

Et les nouvelles ne sont pas très bonnes ailleurs. La France est menée d'un but à la pause par le Danemark au hand, les Bleues du 4x100m nage libre n'ont pas réussi à se mêler à la lutte pour le podium et Mallo-Breton, malgré un début de combat canon, a cédé la mort subite contre la numéro une mondiale en finale. Et les Bleuets n'aident pas à redonner le sourire pour le moment.