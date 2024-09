Du placard au panard, Rayan Cherki c'est reparti !

Les bras levés, une minute après avoir été écrasé par ses partenaires à la suite d’une glissade maîtrisée comme la plupart de ses slaloms ce jeudi soir, Rayan Cherki a stoppé le temps. Une poignée de secondes, pas plus, pour savourer la clameur d’un Groupama Stadium sonnant creux sans ses virages fermés (24 414 spectateurs), mais suffisamment rempli pour rappeler à l’attaquant de 21 ans qu’il est ici chez lui. Pas à Paris, encore moins à Dortmund ou de l’autre côté de la Manche, où certains l’ont parachuté tout au long d’un été à rallonge. Cherki par-ci, Cherki par-là, Cherki au placard dans un loft où il y a de quoi s’arracher les cheveux. Non, Cherki a beau parfois agacer par sa fréquence à trop croquer et une nonchalance récurrente, il a donné, en l’espace de quatre jours, l’image d’un gars farouchement attaché à son club. En claquant sa gueulante, d’abord, après « la honte » du revers face à l’OM dimanche dernier (2-3) : « Ça fait des années qu’on mène et qu’on ne fait que reculer, on a 3 500 occasions et on reculé quand même. Si on veut être une grande équipe, il va falloir qu’on enterre les équipes qui viennent jouer ici. »

Déjà buteur dans l’Olympico, le vice-champion olympique a joint le geste à la parole contre l’Olympiakos. Des Grecs venus constamment subir avec une défense à cinq, mais longtemps ancrés dans la perspective que les digues ne cèderaient pas. Une myriade d’occasions plus ou moins franches (17 tirs à 7, 63% de possession), le poteau qui refoule Lacazette (48e), un manque de fulgurance, Lyon a été patient et s’est pris un recadrage par Pierre Sage à la mi-temps. Et puis il y a eu cette mine, sortie de nulle part, signée du gamin des bords de Rhône. Maitland-Niles le sert dans la surface, Cherki joue de l’épaule avec un premier défenseur grec, en mystifie un autre et envoie sa quatrième touche de balle – un tir puissant du droit – sous la barre d’un Kostas Tzolakis qui se demande encore comment il aurait pu mieux boucher son angle (1-0, 65e).

« S’il reste sur ce rythme, c’est parfait »

La conclusion d’une soirée au presque parfait, d’un « exploit individuel », apprécié par son compère Clinton Mata et de statistiques éloquentes : 85 % de passes réussies, quatre dribles, 67% de duels remportés (4/6) et trois ballons récupérés. Rayan Cherki a le vent dans le dos et Nemanja Matic a confirmé, après-coup : « Il travaille vraiment bien. C’est un gars plein de talent qui a des challenges devant lui. En tant que personne, il est comme un enfant par rapport à moi avec l’écart d’âge (15 années de différence), mais je l’aime beaucoup. » Un concert de louanges complété par Mata pendant que le principal concerné filait apprécier ce succès sans s’arrêter devant les micros. « Je suis content pour lui. C’est un jeune joueur issu du club qui a re-signé et cela prouve que le club compte sur lui et qu’il voulait rester. »

BUUT pour Lyon grâce à Rayan Cherki 🔥 2 buts en 2 matchs pour le Lyonnais 🫡#LYONOLY | #UEL pic.twitter.com/ubxFKNzThp — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 26, 2024

Le monde tourne vite, celui du football encore plus. Un mois plus tôt Cherki, avait été remisé au loft. Il y a quelques jours, il prolongeait son contrat jusqu’en 2027 après avoir mis fin à une telenovela de transferts avortés. Aujourd’hui, il a enfin les clés en mains pour s’inscrire sur la durée au coeur du jeu de Pierre Sage. Interrogé sur son protégé, l’entraîneur lyonnais a usé d’un conseil limpide : « Après avoir prolongé son contrat, maintenant il va devoir prolonger la série de buts marqués. S’il reste sur ce rythme, c’est parfait. » Du loft au début d’une nouvelle love story, il n’y a qu’un pas.

