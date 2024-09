Rayan Cherki : « C’est une honte »

Et si c’était lui, le leader qu’il manque à l’OL ?

À l’issue de la défaite de Lyon face à Marseille (2-3), au terme d’un match dingue où les Phocéens ont été réduits à dix dès la cinquième minute après l’expulsion de Leonardo Balerdi, Rayan Cherki s’est montré particulièrement agacé. Au micro de DAZN, le jeune qui vient à peine de sortir du loft n’a pas mâché ses mots : « C’est une honte. Ils sont à dix depuis la 5e minute. Ça fait des années qu’on mène et qu’on ne fait que reculer, on a 3 500 occasions et on recule quand même. Si on veut être une grande équipe, il va falloir qu’on enterre les équipes qui viennent jouer ici. Quand on mène, il faut savoir en mettre un, deux, trois, quatre, cinq. Aujourd’hui, il n’y avait rien pour eux et ils repartent avec les trois points, ils font les beaux. »

Relancé sur un problème de mentalité de la part des joueurs lyonnais, Rayan Cherki juge qu’il « ne sait pas », mais ne se montre pas fataliste pour autant. « Le seul point positif, c’est qu’on se crée sept ou huit occasions par mi-temps. Il va falloir qu’on continue de travailler pour enterrer les adversaires. »

Il a enfin une âme de guerrier.

