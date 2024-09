Pierre Sage : « Je les ai secoués à la mi-temps »

Enfin un peu de smile !

Vainqueur de l’Olympiakos lors de la première journée d’Europa League, l’Olympique lyonnais attendait particulièrement ce résultat positif après un début de championnat plutôt décevant. Pourtant, le score était encore nul et vierge à la pause. Et un facteur aurait, visiblement, tout changé : le discours de Pierre Sage.

Pour Cherki, la différence s'est faite dans le vestiaire 👀 Pierre Sage a trouvé les bons mots pour motiver son groupe, après la défaite contre Marseille 👊 #OLOLY | #UEL pic.twitter.com/unjQYvNVGf — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 26, 2024

« J’ai secoué les joueurs à la mi-temps et je leur ai dit que c’était inadmissible de ne pas gagner un match comme celui-ci, on a eu deux expériences dans nos matchs précédents où ça n’est pas passé, a ainsi indiqué l’entraîneurs des Gones, pour Canal Plus. On a été trop tendre et on n’était pas assez incisif alors qu’en deuxième mi-temps, ça a été différent. »

Ryan Cherki ne dira pas le contraire…

