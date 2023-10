L’OL non plus n’est pas néophyte dans les affaires de taupe. En 2020, en plein Covid, Lyon envisage de baisser le salaire de ses joueurs afin de soulager ses finances. Une réunion a lieu mi-avril entre les concernés et Jean-Michel Aulas, et les détails paraissent dans L’Équipe. Suffisant pour faire dégoupiller Rafael sur Twitter : « J’ai vu qu’il a sorti des choses dont on a parlé hier dans une réunion où il n’y avait que des joueurs. Je voudrais savoir si ça ne choque personne, car ça me choque beaucoup. » Le Brésilien admet ensuite que sa recherche est vaine puisque « le mec qui a fait ça ne va pas venir ici pour le dire car il n’a pas de couilles pour faire ça, et ni pour respecter une réunion privée ». Anthony Lopes, Sinaly Diomandé, Maxence Caqueret et Rayan Cherki sont les seuls qui étaient déjà là, au printemps 2020…