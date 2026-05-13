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Un nouveau centre d'entraînement pour les féminines de Manchester City

EM
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Un nouveau centre d'entraînement pour les féminines de Manchester City

Un exemple à suivre pour le football féminin. Ce mercredi, Manchester City a dévoilé, à travers un communiqué et une vidéo, un tout nouveau centre d’entraînement de 1500m2 pour son équipe féminine au sein de la City Football Academy. Coût de l’opération : plus de 11 millions d’euros. Un nouveau camp dédié uniquement à la section féminine, alors qu’elles partageaient les installations des jeunes de l’académie masculine.

 À la pointe de la technologie

Manchester City indique que « le complexe comprend une salle de sport de renommée mondiale, dotée d’équipements spécialisés en musculation et préparation physique, d’espaces médicaux, de rééducation et de physiothérapie dédiés, ainsi que de zones d’hydrothérapie et de récupération. En son cœur se trouve un vestiaire circulaire, conçu pour favoriser la cohésion des joueuses. »

Une récompense pour la bande de Khadija Shaw, sacrée championne d’Angleterre et toujours dans la course pour un doublé en FA Cup contre Brighton. Tiens, un autre club qui a investi dans le football féminin.

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