Manchester City remet la pression sur Arsenal

Manchester City 3-0 Brentford

Buts : Doku (60e), Haaland (75e) et Marmoush (90e+2)

Doku de magie. Après une heure à tourner en rond, Manchester City s’en est remis au troisième coup de patte de Jérémy Doku en une semaine pour mettre Brentford au pas (2-0). Le suspense reste entier dans la course au titre, puisque les Skyblues sont de retour à deux longueurs d’Arsenal, qui se déplace à West Ham ce dimanche. Une victoire finale qui ne tenait pourtant pas de l’évidence à l’issue d’un premier acte pas particulièrement enlevé, où les grigris de Rayan Cherki et les premières cartouches dans la besace d’Erling Haaland n’auront pas suffi.

JÉRÉMY DOKU LE BUT FANTASTIQUE 😱 Le Belge va trop vite pour la défense de Brentford et permet, pour le moment, à Manchester City de rester au contact d'Arsenal ⚡️#MCIBRE | #PremierLeague pic.twitter.com/rEzpiS1CAZ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 9, 2026

Doku, encore lui

Double buteur à Everton en début de semaine, Jérémy Doku décide donc de sortir une nouvelle fois de sa boîte à l’heure de jeu, avec un nouvel enchaînement supersonique pour envoyer un enroulé dans la lucarne opposée (1-0, 60e). Gros soulagement sur le banc mancunien, mais pas de sérénité totale non plus. La faute notamment à plusieurs parades de Caoimhín Kelleher devant Phil Foden. Pour autant, le dernier rempart irlandais ne peut rien sur cette étrange talonnade d’Haaland à quelques mètres du but, juste après avoir manqué sa frappe (2-0, 75e). Absolument pas académique, mais terriblement efficace. Surtout quand le Norvégien y va également d’une passe décisive remarquable pour Omar Marmoush, à la conclusion d’une dernière attaque rapide (3-0, 90e+2). La différence de buts, ça peut compter aussi.

Ça va encore se jouer sur un but à la 90e+4 du dernier match, cette histoire.

Un banger de Rayan Cherki porte City en demies de la League Cup