Erling Haaland dompte sa bête noire, Manchester City bat Brentford

Manchester City 1-0 Brentford

But : Haaland (71e)

C’était le seul, l’unique adversaire à lui résister… jusqu’à aujourd’hui.

Car à l’occasion de la dix-huitième journée en retard du championnat anglais, Erling Haaland a enfin réussi à marquer contre Brentford. Or, les visiteurs représentaient la dernière équipe de Premier League (sur 21) à avoir rencontré le Norvégien sans encaisser de but de sa part. Malheureusement pour les Bees, l’attaquant s’est réveillé à vingt minutes du terme et a profité de la glissade de Kristoffer Ajer pour ouvrir le score.

Cette réalisation a offert la victoire à Manchester City, les Sky Blues revenant à une petite unité de la première place du classement dominé par Liverpool, et qui a également frustré Mark Flekken : en forme, le gardien néerlandais a longtemps stoppé toutes les tentatives des Citizens alors que Ben Mee a réalisé un sauvetage sur sa ligne devant Oscar Bobb. Pas suffisant, donc, pour partager les points ni pour conserver cet improbable statut de bête noire.

Deux matchs nuls consécutifs, pour le champion en titre ? Et puis quoi, encore ?

Pronostic Manchester City Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League