Pronostic Brentford Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City enchaîne à Brentford

Depuis sa remontée en Premier League, Brentford avait connu des exercices tranquilles en obtenant rapidement son maintien. Cette année, les Bees ont plutôt bien débuté, au point de se retrouver en 9e position du classement. Cependant, la formation londonienne a été touchée par de nombreuses absences qui ont eu un impact sur les résultats de l’équipe. Lors des 7 dernières journées de PL, Brentford affiche un bilan catastrophique de 6 défaites pour une victoire. Cette terrible série a eu pour conséquence la descente au classement général, puisque les Bees occupent la 15e place du général avec seulement 4 points de plus qu’Everton, premier relégable. La formation de Thomas Frank a certes un match en retard à disputer, mais elle doit affronter… Manchester City. En milieu de semaine, les partenaires de Ben Mee étaient à Tottenham. Bien rentrés dans leur match, les Londoniens ont ouvert le score par l’intermédiaire de Neal Maupay. Ensuite, au retour des vestiaires, les Bees ont connu un trou d’air, encaissant 3 buts coup sur coup. Finalement, Ivan Toney a inscrit un nouveau but, mais insuffisant (score final, défaite 3-2). L’Anglais est en forme pour un joueur absent pendant 6 mois.

En face, Manchester City règne sur la PL depuis plusieurs saisons, ne laissant que des miettes à ses adversaires. Après avoir vécu une première partie de saison marquée par quelques accrocs, les Skyblues semblent déterminés à passer la vitesse supérieure. De plus, Guardiola vient de récupérer son meilleur buteur Haaland, dont le temps de jeu devra sans doute être modéré pour sa reprise. En milieu de semaine, les Citizens ont tranquillement pris le dessus sur une formation de Burnley relégable (3-1). Lors de ce match, le champion du monde argentin Alvarez a inscrit un doublé qui porte son total à 8 réalisations. En grande forme, City a remporté ses 8 derniers matchs. Les semaines à venir s’annoncent très chargées avec un 8e de finale de FA Cup face à Luton et un 8e de finale de la Ligue des champions face à Copenhague. De plus, ce lundi, City connaîtra le résultat du choc entre Arsenal et Liverpool, ses 2 grands rivaux dans la course au titre. Sur une bonne dynamique, City devrait s’imposer à Brentford et poursuivre sur son élan.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

