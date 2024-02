Un triplé de Phil Foden face à Brentford, et un record de buts en une journée de Premier League

Brentford FC 1-3 Manchester City

Buts : Maupay (21e) pour les Bees // Foden (45+3e, 43e, 70e) pour les Citizens.

Erlinig Haaland est jaloux.

Manchester City avait l’occasion de profiter de la défaite de Liverpool à Arsenal et l’a parfaitement fait ce lundi en s’imposant sur la pelouse de Brentford. Les hommes de Pep Guardiola ont pourtant concédé l’ouverture du score, signée Neal Maupay, qui a profité d’un dégagement de son gardien pour s’en aller battre Ederson. Les Mancuniens s’en sont remis à Phil Foden pour égaliser juste avant la pause. Ce ne fut que le début du show Foden, qui a permis aux siens de passer devant en reprenant de la tête une offrande de Kevin De Bruyne. C’est ensuite sur une déviation d’Haaland que l’Anglais est venu compléter le second triplé de sa carrière.

Parfaitement exécuté, Neal Maupay et les Bees surprennent Manchester City en première période ! 🔴⚪️ 1️⃣ – 0️⃣ #BREMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/v7My9LYAF2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 5, 2024

Cette victoire est synonyme de bonne opération pour Manchester City, qui revient à deux longueurs de Liverpool, tout en ayant un match en retard. Mais les quatre pions de cette partie sont historiques puisqu’ils portent le total de cette 23e journée à 45 buts. C’est tout simplement un record pour une journée de dix matchs en Premier League. La 42e journée en 1992/993 avait été plus prolifique (53 buts) mais il y avait 22 équipes, tandis que 45 réalisations avaient également été inscrites lors de la 19e journée en 2021/2022. Sauf que trois rencontres de cette journée avait été décalées, et avaient eu lieu deux plus de deux mois après les sept autres.

La Bundesliga rigole.

