Arsenal joue avec Liverpool et rebat les cartes

Buts : Saka (14e), Martinelli (67e) & Trossard (90e+2) pour les Gunners // Gabriel (45e+3, C.S.C.) pour les Reds

Expulsion : Konaté (88e) pour les Reds

Cet Arsenal-Liverpool, choc de la 23e journée de Premier League, aurait pu se résumer à une histoire de boulettes. Celle de William Saliba, d’abord, à quelques secondes de la mi-temps, pour laisser Luis Díaz mettre le pied, provoquer le but contre son camp de Gabriel et ainsi remettre les visiteurs dans le bon sens (1-1, 45e+3). Celle d’Alisson, ensuite, sur une longue ouverture de ce même Gabriel et une mésentente avec Virgil van Dijk, pour laisser le turbulent Gabriel Martinelli pousser la gonfle au fond et faire basculer la rencontre (2-1, 67e).

Mais au-delà de ces deux bourdes – une de chaque côté –, il n’y a pas eu photo au tableau d’affichage entre Gunners et Reds (3-1), les premiers ayant fait la différence en début et fin de match, avec élégance : la finition de Bukayo Saka après un mouvement parfait entre Martin Ødegaard et Kai Havertz (1-0, 14e) avait symbolisé les 47 premières minutes pleines de maîtrise des locaux, et le chef d’oeuvre du supersub Leandro Trossard (3-1, 90e+2) a récompensé le caractère des Londoniens, qui auront été les plus principaux animateurs de cette rencontre (Gabriel a chauffé Alisson à la 38e, Havertz aurait pu obtenir un penalty à la 63e, Ødegaard n’était pas loin de marquer à la 52e ou de faire marquer Jakub Kiwior à la 84e).

5 – Gabriel Martinelli has scored five goals against Liverpool, his joint-most vs a single side for Arsenal (level with Crystal Palace). In addition, no player has been directly involved in more league goals against them since the start of last term (3 goals, 2 assists). Impact. pic.twitter.com/vIdZCbawNt

