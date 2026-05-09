Leipzig valide sa qualification en Ligue des champions, Leverkusen grand perdant de la journée

La course aux étoiles. Alors qu’il ne reste que deux journées à jouer outre-Rhin, les courses à l’Europe et au maintien continuent de faire rage. Pour le moment, c’est Stuttgart qui réalise la bonne opération pour accrocher la Ligue des champions, tandis que Sankt Pauli voit la deuxième division se rapprocher.

Dans le choc de ce multiplex entre Stuttgart et le Bayer Leverkusen, ce sont les protégés de Sebastian Hoeness qui ont signé la meilleure performance de la journée en s’imposant 3 à 1. Le Bayer avait pourtant parfaitement commencé sa rencontre en trouvant le chemin des filets du VfB dès l’entame de match grâce à Aleix García (0-1, 1e). Mais Stuttgart n’a pas mis bien longtemps à se remettre la tête à l’endroit, puisque Ermedin Demirović est venu égaliser quatre minutes plus tard (1-1, 5e). Au terme d’une première mi-temps disputée, le VfB est venu frapper au meilleur des moments, juste avant la mi-temps sur un penalty parfaitement transformé par Maximilian Mittelstädt (2-1, 45e+7). Une avance décisive, puisque le Bayer n’est jamais vraiment revenu des vestiaires lors du second acte. Déjà dangereux en première période, Deniz Undav est venu aggraver le score juste avant l’heure de jeu (3-1, 58e), confirmant la victoire des Stuttgartois. Les protégés de Sebastian Hoeness occupent pour le moment la quatrième place, synonyme de qualification directe pour la phase de ligue de la prochaine C1.

Hoffenheim à la lutte, l’étau se resserre pour Sankt Pauli

La défaite ne fait donc pas les affaires de Leverkusen, puisque dans le même temps, Hoffenheim s’est imposé à 11 contre 10 face au Werder Brême (1-0). Une courte victoire facilitée par Yukinari Sugawara qui a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique pendant plus de 80 minutes après une vilaine faute sur le mollet de Bazoumana Touré (3e). Plus de peur que de mal pour l’international ivoirien du TSG qui a parfaitement conclu la remise d’Andrej Kramarić pour offrir la victoire et la cinquième place à Hoffenheim (1-0, 26e). La course à la Ligue des champions dévoilera donc son verdict lors de la dernière journée, puisque Stuttgart et Hoffenheim sont à égalité avec 61 points.

Leipzig en revanche a déjà assuré sa place en phase de ligue de la prochaine C1 grâce à sa victoire 2 à 1 face à Sankt Pauli. Si la rencontre a eu du mal à s’emballer, Xaver Schlager a trouvé le chemin des filets des Pirates au meilleur des moments juste avant la pause (1-0, 45e). Un succès confirmé par le but du break inscrit par Willi Orban au retour des vestiaires (2-1, 55e). La réduction de l’écart par Abdoulie Ceesay en fin de rencontre n’a finalement eu aucune incidence (2-1, 86e). Sankt Pauli jouera sa finale pour le maintien le week-end prochain face à Wolfsburg qui affronte le Bayern Munich un peu plus tard dans la journée. Alors que les deux équipes n’ont plus rien à jouer en cette fin de saison, Augsburg a triomphé du Borussia Mönchengladbach 3 à 1.

Tout se jouera la semaine prochaine.

FC Augsburg 3-1 Borussia Mönchengladbach

Buts : Gregoritsch (24e, 72e), Fellhauer (42e) pour die Fuggerstädter // Reyna (90e+2) pour die Fohlen

TSG Hoffenheim 1-0 Werder Brême

Buts : Touré (26e) pour le TSG

Expulsion : Sugawara (5e) côté Werder

RB Leipzig 2-1 Sankt Pauli

Buts : Schlager (45e), Orban (55e) pour die Roten Bullen // Ceesay (86e) pour les Pirates

VfB Stuttgart 2-1 Bayer Leverkusen

Buts : Demirović (5e), Mittelstädt (45e+7) pour die Schwaben // García (1e) pour le Bayer

Et le buteur le plus prolifique du moment est...