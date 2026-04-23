Stuttgart vient à bout de Fribourg et se hisse en finale

Stuttgart 2-1 (AP) Fribourg

But : Undav (70e), Tomás (119e) pour le VfB // Eggestein (28e) pour Fribourg

Au bout de l’effort et des prolongations, Stuttgart a fini par essoufler Fribourg (2-1) pour rejoindre le Bayern en finale de Coupe d’Allemagne. Il a fallu un but de raccroc de Maximilian Eggestein (0-1, 28e) pour faire trembler le tenant du titre. Confisquant le ballon, le VfB a ensuite multiplié les assauts sur le but adverse, sans réussir à faire sauter le verrou. La volée d’Ermedin Demirović a flirté avec la barre (40e), tandis que celle de Deniz Undav a été arrêtée par Florian Müller (44e). Le portier de Fribourg a également sauvé les siens en stoppant le ballon sur sa ligne après un énorme coup de flipper (60e).

Un but au buzzer magnifique

Après un but refusé à Angelo Stiller pour un hors jeu de Demirović (62e), Undav a enfin réussi à égaliser grâce à un tir croisé parfait (1-1, 70e). L’international allemand a ensuite été écœuré par Müller (82e) au même titre que Chris Führich, auteur d’une frappe enroulée qui semblait se nicher au fond des filets (90e+2).

Durant les prolongations, ce dernier a réussi à battre le gardien adverse… mais s’est heurté au poteau (97e). Müller s’est rattrapé en sortant une main ferme qui ferait pâlir Manuel Neuer devant Bilal El-Khannouss (103e). La délivrance est finalement venue d’une fulgurance individuelle de Tiago Tomás (2-1, 119e). Il n’y avait qu’une madjer en l’air qui pouvait faire plier cette équipe de Fribourg.

Et cette fois, le gardien n’y pouvait rien.

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