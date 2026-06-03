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La FIFA accusée de refourguer ses places en douce

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La FIFA accusée de refourguer ses places en douce

Les fourberies de Gianni continuent. Après la tourmente autour de leurs prix délirants, les billets pour les matchs de la Coupe du monde sont encore au centre de l’attention. Selon The Times, la FIFA se servirait de plateformes non-officielles pour revendre des tickets. Le docteur en économie à l’université de Boston, Florian Ederer, a en effet constaté une apparition massive de places sur le site de revente SeatGeek pour la rencontre entre le Cap-Vert et l’Arabie saoudite le 27 juin à Houston.

Éviter les compensations

L’économiste a remarqué que les places qui étaient soudainement disponibles sur la plateforme étaient disposées sous forme de grappes, écartant ainsi la théorie d’une revente par des particuliers. Dans les zones où des billets se vendent à 700 dollars sur le site officiel, ces derniers apparaissent à 200 dollars sur SeatGeek.

Sans parler du fait qu’il est assez délirant de voir des gens mettre sept cents patates pour voir jouer Ryan Mendes, l’instance mondiale n’utilise pas une plateforme non-officielle par hasard. Si les places étaient revendus à des tarifs au rabais sur son site officiel, la FIFA devrait alors compenser les supporters qui ont payé plein pot en cas de demande de leur part.

Comprenez-les, la FIFA est un peu sur la paille en ce moment.

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