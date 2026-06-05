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Des incidents lors d'un match amical d'Israël

OC
Des incidents lors d'un match amical d'Israël

Sans enjeu ne veux pas dire sans tensions. L’Albanie recevait Israël mercredi soir dans cette fenêtre internationale qui ne doit pas combler ces équipes non-mondialistes qui attendent juste de partir en vacances . Mais malgré un match dénué de tout enjeu, la rencontre entre les deux nations a bien failli se terminer en UFC 250.

Auteur de l’unique but de cette rencontre, Oscar Gloukh a célébré en mettant son doigt sur la bouche face aux tribunes de Tirana et en embrassant l’écusson israélien. Ces gestes ont provoqué la colère du défenseur de la Lazio Rome, Elseid Hysaj, qui s’est empressé de venir le pousser.

Une ambiance hostile 

Le joueur de l’Ajax Amsterdam s’est expliqué sur sa célébration après la rencontre. « Je ne pouvais pas ignorer les huées pendant l’hymne national. On ne s’y attendait pas, ce n’était qu’un match amical. J’étais survolté dès le début, et avec l’émotion et le but, c’était ma réaction finale. Je ne regrette rien. »

Le deux joueurs ont été séparés par leurs coéquipiers puis avertis d’un simple carton jaune. Oscar Gloukh a lui été sorti par son entraîneur, « pour éviter que la situation ne s’envenime ». Des jets de projectiles ont également été observés en direction des joueurs israéliens durant la rencontre. 

Pendant ce temps, l’UEFA se tourne toujours les pouces…

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OC

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