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La Bosnie a les plus grands joueurs du Mondial

MBC
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La Bosnie a les plus grands joueurs du Mondial

L’attaque des titans. Cauchemar de l’Italie, la Bosnie-Herzégovine part à la Coupe du monde avec un avantage de taille : son équipe a les joueurs les plus grands de l’ensemble des sélections participantes avec 187,2 centimètres en moyenne. Des tiges prêtes à rester en Amérique du Nord pour jouer en NBA après la compétition.

La France 8e, l’Argentine 44e

Chez les favoris de cette Coupe du monde, la France est 8e de ce classement avec 184,9 centimètres. l’Angleterre 14e avec 184,2 centimètres, le Brésil 23e avec 182,8 centimètres, l’Espagne 31e avec 181,7 centimètres et le Portugal 34avec 181,5 centimètres. Au fond de la charrette, l’Argentine se classe à la 44e place avec seulement 179,7 centimètres. Ceux qui s’assiéront au premier rang sur la photo de classe de cette Coupe du monde seront les Saoudiens, bons derniers avec 178,4 centimètres.

Petits joueurs.

Pas de vainqueur entre la Bosnie et la Macédoine

MBC

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