Le show Rayan Cherki en interview d'après-match

On ne peut que l’aimer. La défaite de l’équipe de France face à la Côte d’Ivoire en préparation à la Coupe du monde n’a pas ôté le sourire de Rayan Cherki. Venu s’exprimer au micro de TF1 après la rencontre, le buteur du soir côté bleu a régalé. Gentiment moqué ces derniers jours pour sa drôle de pose sur la photo officielle lors de la visite d’Emmanuel Macron à Clairefontaine, le meneur de jeu de Manchester City s’en est amusé : « C’est une question de respect, j’étais à côté de Mme la ministre et je ne me voyais pas être au-dessus d’elle ou qu’on la voit moins que moi, donc je me suis baissé un peu pour qu’on la voit un peu plus. Tant que ça fait rire les gens. » Avant de menacer ses interlocuteurs, Thomas Mekhiche et Bixente Lizarazu, de leur rendre la pareille :« Après si vous voulez, je peux commencer à faire des blagues sur vous, ça va être rapide et je vais faire rire toute la France. Je suis un très bon comédien. »

@ThomasMekhiche est revenu sur la "pose" de Rayan Cherki à Clairefontaine et Rayan nous explique tout ! 😂 👀 Découvrez les coulisses de cette photo qui a fait parler ahah ! pic.twitter.com/wkl0Zh7Spy — TF1 (@TF1) June 4, 2026

Une séquence bien sympathique, qui ne s’est pas arrêtée là. Décidément facétieux, le joueur s’est également amusé à juger les meilleurs moments du duo formé par l’ancien latéral gauche des Bleus et de son compère commentateur, Grégoire Margotton. Le tout entre talent pour pousser la chansonnette, musculation plus ou moins poussée et blagues potaches.

Et pour finir, Rayan Cherki JUGE le Best-Of de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu pour les 10 ans du duo ! 🤣🎂 pic.twitter.com/fsLCpnVQj2 — TF1 (@TF1) June 4, 2026

Un bon vent de fraîcheur dans ce monde de brutes.

Revivez France - Côte d'Ivoire (1-2)