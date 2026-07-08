Voici le secret de tous les pays qualifiés pour les quarts de finale

Encore plus fort que les oiseaux. Qui a dit que le hasard existait dans le football ? Au contraire, tout est scripté depuis le début. Ainsi, en jetant un œil au bilan des huitièmes de finale, on constate que tous les pays qualifiés pour les quarts ont un point commun : posséder un nombre de moutons par kilomètre carré sur leur territoire supérieur à celui de leur adversaire.

Et en se penchant plus près sur les chiffres exacts, on constate que certains scores étaient écrits d’avance. Ainsi, la différence entre le ratio du Portugal (22,80) et l’Espagne (26,68) est très faible et se ressent dans le score final (0-1). Idem pour le résultat serré entre l’Argentine (4,46) et l’Egypte (1,90). A l’inverse, l’écart abyssal entre le Canada (0,08) et le Maroc (44,56) justifie la promenade de santé des Lions de l’Atlas.

Embed t.co

A ce propos, les Bleus ont de quoi s’inquiéter. S’ils ont logiquement triomphé du Paraguay, la proportion d’ovidés paissant sur le territoire hexagonale (11,56) est clairement inférieure à celle du Maroc. Mais après tout, les séries ne sont-elles pas faites pour être brisées ?

Si la Nouvelle-Zélande et les Îles Féroé parviennent à se qualifier pour la prochaine édition du Mondial, ça nous promet d’avance une finale de légende.

Aurélien Tchouaméni de retour à l'entraînement