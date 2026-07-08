La légende Alexia Putellas connaît son nouveau club

Une nouvelle reine à Londres. Quelques semaines après son départ libre du FC Barcelone, Alexia Putellas a retrouvé un nouveau club. La légende barcelonaise signe officiellement chez les London City Lionesses, récentes sixièmes de première division anglaise. La durée du bail n’a pas encore été communiquée.

Énorme coup des Lionesses

Pour annoncer la signature de la championne du monde 2023 et double Ballon d’or féminin (2021 et 2022), le club londonien a posté quelques teasers tout au long de la journée, avant de publier une vidéo dans laquelle Putellas prend la pose avec un maillot des Lionesses tout en déroulant son discours de présentation.

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En s’engageant dans un club qui évoluait encore en D2 anglaise il y a deux ans, Putellas s’offre un dernier défi excitant à 32 ans et tentera de faire rugir les Lionesses outre-Manche. En quatorze années au Barça, l’Espagnole s’est forgé un palmarès ahurissant, glanant pas moins de 38 trophées avec son club de cœur, dont dix titres de championne d’Espagne et quatre de championne d’Europe.

Propriétaire des « LCL » en plus de l’OL, Michele Kang s’est réjouie d’accueillir dans son club l’ex-icône barcelonaise, qui incarne « le summum du talent, du dévouement et de la vision dans le football féminin ».

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From Reina to Queen.

Le London City Lionesses FC rejoint le groupe de l’OL féminin