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Breel Embolo autorisé à rejoindre les États-Unis

EM
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Breel Embolo autorisé à rejoindre les États-Unis

Il y a un complot contre nos joueurs de Ligue 1, ouuuuu ? Ce mardi, l’attaquant suisse Breel Embolo a appris une nouvelle, qu’on va qualifier de très contraignante.

En effet, le Rennais était privé d’autorisation administrative pour entrer aux États-Unis en raison de son casier judiciaire. Jugé en septembre 2025 pour des menaces proférées lors d’une sortie nocturne en 2018 et condamné à 45 jours amende avec sursis et 3 000 francs suisses d’amende, l’ancien Monégasque avait finalement renoncé à faire appel en avril.

C’est bon, il peut décoller

Après deux jours d’attente, la fédération suisse (ASV) a indiqué que « le visa de Breel Embolo a été approuvé ». Ouf. Il devrait donc s’envoler pour les States ce vendredi et retrouver la Nati dans la soirée.

L’ASV a tout de même souhaité expliquer la situation, en étant transparente : « Les autorités américaines souhaitaient notamment savoir si des violences physiques avaient été commises dans le cadre de cette affaire (datant de 2018). Ce n’était pas le cas. »

Disney vous avait dit de rentrer avant minuit…

Maman, Embolo a raté l’avion

EM

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