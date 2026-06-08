Deux matchs entre les Pays-Bas et l'Ouzbékistan pour le prix d'un

De kapperswedstrijd. En néerlandais, ça veut dire le match des coiffeurs. En préparation pour le Mondial, les Pays-Bas affrontent ce lundi soir l’Ouzbékistan (20h45), sélection également qualifiée pour la Coupe du monde. En plus de cette rencontre amicale et officielle à New York City se jouera une deuxième opposition, sans public, dans la foulée de la première, selon le média néerlandais AD.

Plus courte (deux fois 35 minutes), officieuse et pas retransmise, elle est destinée aux remplaçants des deux équipes pour fouler le terrain et se défouler.

Pas une première pour les Oranje

« De cette façon, tout le monde pourra jouer un bon nombre de minutes lundi. De plus, compte tenu de la chaleur, c’est un choix délibéré en vue de la Coupe du monde », argue Ronald Koeman, à la tête des Oranje.

Il ne s’agit pas d’une expérimentation pour les Néerlandais, qui avaient disputé une rencontre amicale pendant l’Euro 2024, le lendemain de leur dernier match de poule, contre le TSV Havelse, alors en quatrième division allemande (victoire 6-1). Comme ont également l’habitude de le faire de nombreuses sélections, dont les Bleus.

Ronald Koeman, qui avait remplacé tous ses joueurs lors de la défaite face à l’Algérie ce 3 juin (0-1), pourra donner du temps de jeu à Robin Roefs (deuxième gardien), Wout Weghorst, Quinten Timber et consorts. Fabio Cannavaro, sélectionneur de l’Ouzbékistan, aura lui l’occasion de remplacer des joueurs que l’on ne connaît pas, par des joueurs que l’on connaît encore moins.

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