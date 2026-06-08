La Fiorentina pose un champion du monde sur son banc

L’heure de la confirmation a sonné. Après deux bonnes saisons sur le banc de Sassuolo, Fabio Grosso va poser ses valises à la Fiorentina. La Viola l’a annoncé ce lundi à travers un communiqué publié sur ses réseaux : « Toute la Fiorentina est ravie d’accueillir chaleureusement un champion du monde et un entraîneur qui apporte compétence, idées novatrices et enthousiasme. Bienvenue, Monsieur Fabio Grosso ! »

FABIO GROSSO È IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA💜⚜️ ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. pic.twitter.com/6qm9Awyda7 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 8, 2026

Fini la tournée des clubs ?

La Fiorentina sort d’une saison très compliquée avec un maintien et une quinzième place acquise dans la douleur en Serie A, après avoir figuré dans la zone de relégation une bonne partie de la saison. L’objectif est simple pour le champion du monde 2006 : faire mieux qu’une deuxième partie de tableau.

Seulement, restera-t-il toute la saison ? En effet, en neuf ans sur les bancs de touche, le champion du monde 2006 va connaître (déjà) son huitième club. En France et à Lyon, on se souvient plus de l’agression dont il a été victime sur le chemin du Vélodrome, mais chez lui en Italie, il reste sur une très bonne note avec Sassuolo avec une remontée en première division et une 11e place cette saison.

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