Mary Earps retrouve l’Angleterre

Avant de rejoindre l’OL ? Après avoir officialisé son départ du Paris Saint-Germain, Mary Earps rejoint officiellement London City Lionesses, comme l’a annoncé le club anglais dans un communiqué.

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Retour en Angleterre

Après une pige de deux saisons du côté de la Première Ligue, la championne d’Europe 2022 avec l’Angleterre retrouve donc son pays natal mais cette fois du côté de Londres. Désormais âgée de 33 ans, la portière anglaise s’est engagée deux saisons avec le club de Michele Kang.

« Les valeurs du club correspondent à ce que je souhaite incarner, et ses dirigeants partagent ma passion pour ce que je souhaite accomplir et pour faire évoluer ce sport de manière positive. Toutes nos discussions ont été très constructives et, à chaque fois que je m’entretenais avec le club, j’avais envie d’en savoir plus », a déclaré celle qui a été élue meilleure gardienne du monde en 2022.

De quoi lui donner envie de sortir de sa retraite internationale ?

« Sous mon kilt, je mettais un short de compression moulant »