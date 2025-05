Mary Earps prend sa retraite internationale à quelques semaines de l’Euro 2025

Une annonce inattendue.

Mary Earps a surpris tout le monde ce mardi matin sur ses réseaux sociaux. « J’ai pris la décision difficile de prendre ma retraite internationale », annonce la gardienne anglaise du Paris Saint-Germain. Un choix fort d’autant plus que l’Euro 2025 commence dans quelques semaines, avec le choc contre la France le 5 juillet prochain.

Barrée par la concurrence

Celle qui a été nommée sportive de l’année par la BBC en 2023 compte 53 capes avec l’Angleterre et un Euro remporté en 2022. Mary Earps est la numéro un depuis des années, mais fait face à la rude concurrence de la gardienne de Chelsea Hannah Hampton.

En mai 2024, la France battait ses voisines anglaises 2-1, une rencontre lors de laquelle Mary Earps se blesse et cède sa place à sa remplaçante. Depuis, la hiérarchie a été bousculée et Hampton semble avoir pris le dessus sur la portière du PSG. « J’ai deux gardiennes de classe mondiale. Pour l’instant, Hannah a une petite longueur d’avance », confirmait la sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman en avril dernier.

C’est donc dans ce contexte que Mary Earps dit avoir « longuement réfléchi à cette décision » en estimant que le moment est idéal pour se « retirer et donner à la jeune génération une opportunité de s’épanouir ». « Je comptais sur elle pour avoir un rôle important dans mon équipe cet été. Je suis déçue. Elle s’est expliquée et il faut respecter son choix », a réagi Wiegman dans des propos rapportés par le Daily Mail. Âgée de 32 ans, l’Anglaise avait gagné en popularité en 2023 pour avoir dénoncé la décision de Nike de ne pas vendre son maillot lors de l’Euro 2022 et de la Coupe du monde 2023.

Visiblement, la France n’est pas la seule touchée par l’absence de ses cadres historiques.

L’Angleterre de Tuchel sans Foden, mais avec un revenant et un ancien Lorientais