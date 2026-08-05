Zhegrova marque enfin un (sublime) but avec la Juventus

Le colis lillois a pris un an pour arriver. En tournée à Hong Kong avant le retour de la Serie A le 22 août, la Juventus s’est imposée en amical face à Chelsea (1-0). Rentré à la mi-temps à la place de Jérémie Boga, Edon Zhegrova (27 ans) a inscrit le but victorieux d’une délicieuse frappe enroulée à l’entrée de la surface de Mike Penders.

Embed t.co

Un an de disette, ça se fête

L’international kosovar a signé en Lombardie en juillet 2025. Depuis, le gaucher n’avait tout simplement jamais été décisif avec la Vieille Dame, en amical comme en compétitions officielles. Lui qui nous avait habitués à des buts mémorables, comme celui face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions, a peut-être (enfin) lancé son aventure transalpine.

Avec ce maillot rose bonbon, comment ne pas envoyer une praline ?

Les joueurs perdus de vue à relancer en 2026