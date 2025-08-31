S’abonner au mag
La Ligue 1 va perdre un de ses plus grands artistes

La Ligue 1 va perdre un de ses plus grands artistes

Comme un goût de gâchis.

Plus apparu sur un terrain avec le maillot lillois depuis le 14 décembre dernier avant d’être longuement blessé à l’aine, Edon Zhegrova ne devrait tout simplement plus fouler les pelouses de Ligue 1. Il était pourtant d’accord avec l’OM, ce qui avait passablement énervé son président, mais Zhegrova ne devrait finalement pas signer dans la cité phocéenne. L’attaquant kosovar va plutôt filer en direction de Turin, si l’on en croit les informations de Fabrizio Romano, L’Équipe ou de RMC Sport, qui annoncent que le dribbleur va s’engager avec le Juventus, où il retrouvera son ancien coéquipier dans le Nord, Jonathan David.

Les nouvelles font écho d’un transfert à hauteur de 20 millions d’euros, un montant conséquent pour un joueur à qui il restait moins d’un an de contrat et dont il n’existe aucune certitude qu’il retrouve son meilleur niveau après une si longue absence et une convalescence compliquée. Tout de même auteur de 26 buts et 18 passes décisives du côté de Pierre Mauroy, il laissera le souvenir d’un joueur incroyablement doué, qui semblait marcher sur l’eau l’an dernier avant sa blessure. Dans le même temps, les Piémontais se sont déjà chargés de lui faire de la place, puisque Nico González devrait s’envoler vers l’Atlético de Madrid en prêt.

En attendant, Lille s’éclate sans lui.

