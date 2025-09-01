Au moins deux recrues attendues à l'OM ce lundi

L’OM est touché, mais l’OM bouge encore.

En parallèle du départ attendu d’Adrien Rabiot à l’AC Milan, Marseille s’apprête à accueillir au moins deux recrues lors de ce dernier jour de mercato. L’ancien Rennais et Dijonnais Nayef Aguerd va faire son retour en Ligue 1 et donc son arrivée à l’OM, pour un transfert estimé à un peu plus de 20 millions d’euros.

L’OM se sert en Premier League

Le défenseur de 29 ans va quitter West Ham, trois ans après y avoir été vendu contre 35 millions d’euros par le club breton. Titulaire lors des deux premières claques reçues par les Hammers en Premier League (3-0 contre Sunderland et 5-1 contre Chelsea), il revenait d’un prêt d’un an à la Real Sociedad, où il aura disputé une trentaine de matchs, entre la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue Europa.

Ce n’est pas tout : selon plusieurs médias, dont RMC Sport, Matt O’Riley doit aussi débarquer ce lundi matin à Marseille dans le cadre d’un prêt sans option d’achat avec Brighton, où il avait débarqué l’été dernier du Celtic contre près de 30 millions d’euros. Le milieu de terrain danois de 24 ans a gratté du temps de jeu en Angleterre (26 apparitions la saison dernière), sans parvenir à s’imposer comme un titulaire indiscutable, même s’il avait lui aussi été aligné dès le coup d’envoi lors des deux premières rencontres de la saison.

Jamais deux sans trois ?

