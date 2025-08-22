Chelsea file une leçon à West Ham

West Ham 1-5 Chelsea

Buts : Paquetá (6e) pour les Hammers // João Pedro (15e), Neto (23e), Fernández (34e), Caicedo (54e) et Chalobah (58e) pour Chelsea

London is blue.

Tenu en échec la semaine passée par Crystal Palace, Chelsea a montré un tout autre visage ce vendredi soir sur la pelouse de West Ham, en collant une gifle aux Hammers (1-5). Les locaux avaient pourtant ouvert le score très tôt dans la rencontre, grâce à Lucas Paquetá, d’une magnifique frappe du gauche (1-0, 6e). Une joie de courte durée pour les hommes de Graham Potter, qui ont vu les Blues dérouler leur football. João Pedro a remis Chelsea à hauteur grâce à une tête sur corner (1-1, 15e), avant de se muer en passeur pour Pedro Neto, sur un centre au second poteau, que le Portugais a bien coupé avec son pied gauche (1-2, 23e). Le troisième est ensuite arrivé d’un tap-in d’Enzo Fernández à la suite d’un bon centre en retrait d’Estêvão (1-3, 34e).

Cinq buteurs différents pour Chelsea

Au retour des vestiaires, Moisés Caicedo a aggravé la marque après une erreur de main de Mads Hermansen sur un corner des Blues (1-4, 54e). La défense de West Ham, complètement amorphe, a une nouvelle fois été punie quelques minutes plus tard, encore à la suite d’un corner adverse, que Trevoh Chalobah a bonifié (1-5, 58e). Une soupe à la grimace en bonne et due forme pour les Hammers, qui se retrouvent donc avec aucun point pris en deux matchs et surtout déjà huit buts encaissés…

Potter aurait-il perdu sa magie ?

