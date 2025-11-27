S’abonner au mag
Marquinhos : « On arrive à être deuxièmes sans préparation »

Marquinhos : « On arrive à être deuxièmes sans préparation »

Une légende vivante.

S’il n’espérait sûrement pas encaisser trois buts pour sa 500ᵉ sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Marquinhos est revenu sur le chemin parcouru en zone mixte après la victoire parisienne face à Tottenham (5-3) : « C’est très beau. Il y en a qui étaient là pour ma première et qui sont encore là (rires), a soufflé le capitaine parisienIl y a eu beaucoup de moments ici, dont des difficiles. Je suis très fier. Ça montre ma fidélité, mes ambitions, ma passion. Je pense que les supporters sont contents de voir des joueurs qui donnent tout pour ce maillot. 500, ce n’est pas rien. »

« On arrive à être deuxièmes sans préparation »

Interrogé dans un second temps sur la liste des absents, l’international brésilien a tenu à souligner la force du club, qui est aujourd’hui deuxième de la phase régulière de la Ligue des champions : « Le coach commence à comprendre de plus en plus les pièces qu’il a dans sa main. Il trouve toujours des solutions. On veut avoir tout le monde à disposition mais ce n’est que le début de saison. On arrive à être deuxièmes sans préparation, avec des blessés… Ça montre la valeur de l’équipe. »

Il faut reconnaître que c’est costaud.

Luis Enrique encense ses milieux de terrain

