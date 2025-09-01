S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Jonathan Ikoné va faire son retour en Ligue 1

MBC
Jonathan Ikoné va faire son retour en Ligue 1

Et encore un pion de plus dans l’échiquier du PFC.

Au lendemain de sa première victoire en Ligue 1 depuis 46 ans, contre le FC Metz, dans son nouveau stade Jean-Bouin, le Paris FC s’apprête à enregistrer la venue de Jonathan Ikoné. D’après les informations du Parisien, l’ancien attaquant de Lille devrait passer sa visite médicale et signer dans le club de la capitale avant la clôture du mercato. 

Des retrouvailles avec Maxime Lopez

Après avoir passé trois ans entre la Fiorentina et un prêt à Come en deuxième partie de saison dernière, le natif de Bondy pourrait revenir en Ligue 1 où il avait explosé avec le LOSC entre 2018 et 2022. Au PFC, le gaucher de 28 ans retrouverait son ancien coéquipier à la Fio, Maxime Lopez, aujourd’hui capitaine de l’équipe entraînée par Stéphane Gilli.

Ramenez Nicolas Pépé et Jonathan Bamba, maintenant.

On était à la crémaillère du Paris FC à Jean-Bouin

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Lyon-Marseille (1-0)
Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Revivez Lyon-Marseille (1-0)
10
Revivez Liverpool-Arsenal (1-0)
Revivez Liverpool-Arsenal (1-0)

Revivez Liverpool-Arsenal (1-0)

Revivez Liverpool-Arsenal (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine