Jonathan Ikoné va faire son retour en Ligue 1

Et encore un pion de plus dans l’échiquier du PFC.

Au lendemain de sa première victoire en Ligue 1 depuis 46 ans, contre le FC Metz, dans son nouveau stade Jean-Bouin, le Paris FC s’apprête à enregistrer la venue de Jonathan Ikoné. D’après les informations du Parisien, l’ancien attaquant de Lille devrait passer sa visite médicale et signer dans le club de la capitale avant la clôture du mercato.

Des retrouvailles avec Maxime Lopez

Après avoir passé trois ans entre la Fiorentina et un prêt à Come en deuxième partie de saison dernière, le natif de Bondy pourrait revenir en Ligue 1 où il avait explosé avec le LOSC entre 2018 et 2022. Au PFC, le gaucher de 28 ans retrouverait son ancien coéquipier à la Fio, Maxime Lopez, aujourd’hui capitaine de l’équipe entraînée par Stéphane Gilli.

Ramenez Nicolas Pépé et Jonathan Bamba, maintenant.

