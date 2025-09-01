Julio Enciso est un joueur de Strasbourg

Oh le beau coup de Chelsea Strasbourg !

Parce que les 100 millions dépensés sur le marché des transferts ne suffisent visiblement pas, Strasbourg tient une nouvelle recrue. Le club alsacien enregistre l’arrivée de Julio Enciso. Le milieu offensif de 21 ans, arrivé en provenance de Brighton, a paraphé un contrat de quatre ans. Le montant du transfert s’élèverait à près de 20 millions d’euros, faisant de ce dernier le deuxième plus cher de l’histoire du RCSA.

48° 34′ 49″ N, 7° 44′ 29″ E 🧭 𝐍𝐨𝐮𝐬, au coeur de la Petite-France. pic.twitter.com/DFiHxRKB6r — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) September 1, 2025

Un talent à développer

Prêté à Ipswich par les Seagulls lors de la deuxième moitié de la saison dernière, l’international paraguayen arrive avec un certain pedigree : 57 matchs de Premier League pour 6 buts et 7 passes décisives et également le titre de plus beau but de la saison 2023 en Angleterre. Petit bémol, il faudra sûrement patienter un peu avant de voir l’international paraguayen porter le maillot de Strasbourg puisqu’il serait blessé au genou.

Retenez bien son nom.

