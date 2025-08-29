Emegha, c’est lui le patron

Héros de Strasbourg avec un doublé inscrit face à Brøndby permettant à son club de retrouver une Coupe d’Europe pour la première fois depuis 19 ans, Emanuel Emegha est sorti des abysses. En grande difficulté lors du début de saison, le Néerlandais a retrouvé son éternel sang-froid pour rappeler à tout le monde qui est le leader de l’attaque strasbourgeoise.

« On ne veut pas disputer la Ligue Conférence juste pour y être, on veut gagner ! » Prononcés à la mi-août en conférence de presse, ces mots signés Emanuel Emegha résonnent désormais très fort. Si Strasbourg s’en est péniblement sorti ce jeudi soir dans l’hostilité du Brøndby Stadium (victoire 2-3), c’est en très grande partie grâce à l’efficacité retrouvée de son attaquant néerlandais, auteur d’un doublé décisif pour permettre aux siens d’assurer le précieux ticket pour la phase de groupes unique de la C4. En moins d’une semaine, Emegha est passé d’attaquant très fragilisé à héros local, offrant au RCSA sa première campagne européenne depuis 19 ans.

Auteur de 14 buts toutes compétitions confondues sur l’exercice passé, le meilleur artificier de Strasbourg était en mai dernier tout proche de s’engager avec Chelsea, avant que la multipropriété BlueCo ne lui colle une année supplémentaire au Racing et un précontrat pour les Blues fixé à 2026. Une situation peu évidente pour le Néerlandais de 22 ans, dans l’obligation d’effectuer une bonne saison avant un départ promis vers Stamford Bridge, où d’importants bouchons s’éternisent en attaque. Et même en terre promise, on ne lui facilite pas la tâche. Fin juillet, les dirigeants strasbourgeois enrôlent Joaquín Panichelli, buteur en série de Mirandés (D2 espagnole) et concurrent d’Emegha en puissance. Effet immédiat : lors du succès à Metz, les deux sont alignés. Painchelli score d’entrée, pas Emegha.

Du sang-froid pour rester chaud

Ce serait mal de connaître le joueur que de le voir s’écrouler mentalement. Inefficace lors de la première manche à domicile contre Brøndby puis laissé sur le banc par Liam Rosenior face à Nantes, Manu entre en jeu, manque l’immanquable, mais revient très vite des abysses dans lesquels il s’était embourbé en inscrivant le but de la victoire d’une tête décroisée. Explosion de la Meinau et un plein de confiance avant le retour au Danemark. Dégoûté par le portier brøndbyernes Patrick Pentz à l’aller, Emegha a décidé d’activer le mode revanche, en utilisant sa qualité préférée : le sang-froid. D’abord lancée en profondeur par Félix Lemaréchal, la fusée strasbourgeoise réduit ses pas devant le portier autrichien, qu’il trompe d’un piqué astucieux (15e) pour ouvrir le score.

MDRRR EMEGHA avec Keller en live sur InstagramMDR #BIFRCSA pic.twitter.com/Hr7hYR3Ntw — 22h22 NQNT🏮🇫🇷 (@22h22_V2) August 28, 2025

Le second coup, Emegha a un peu plus de réussite, mais marque quand même (66e) pour ce qui sera le but de la qualification strasbourgeoise. Brassard au bras, ça en jette. En quatre jours, le natif de La Haye a rappelé qui il était dans sa propre maison, en inscrivant trois buts décisifs en deux rencontres. Sorti dans la foulée de son doublé après une supposée gêne aux ischios sur laquelle il a tenu à rassurer en zone mixte, Emegha a fait le plein de confiance en se muant en homme en forme côté RCSA, invaincu en ce tout début de saison (trois victoires et un nul entre le championnat et les barrages de C4). Le sourire a lui aussi été retrouvé, à l’image de la communion avec son président Marc Keller dans les vestiaires. Reste maintenant à lui trouver son duo d’attaque pour que cette bonne forme se pérennise.

