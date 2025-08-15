Emegha annonce ses grandes ambitions pour la Ligue Conférence

Les termes.

Avant de lancer sa troisième saison avec Strasbourg, Emanuel Emegha a affiché en conférence de presse ce vendredi ses ambitions et celles du club. Au sujet de la Ligue Conférence, l’attaquant, qui a inscrit 14 buts lors de l’exercice précédent (TCC), a été clair : « On ne veut pas disputer la Ligue Conférence juste pour y être, on veut gagner ! »

Mais d’abord, une qualification à décrocher

Si le nouveau capitaine affiche un tel degré de confiance, c’est surtout parce que les Alsaciens ont pu conserver la majeure partie de leur effectif, qui avait permis de hisser le club à la septième place l’année dernière. Mais vu qu’il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, l’international néerlandais a précisé : « Déjà, il faut se qualifier (en barrages contre Bröndby, NDLR). Mais on ne pense pas du tout à une élimination, on veut juste gagner. On n’en a pas encore parlé, car on est d’abord concentré sur dimanche pour aller nous imposer à Metz. » L’aller aura lieu à La Mainau le jeudi 21 août à 20 heures tandis que le retour est programmé le jeudi 28 août au Danemark.

Espérons que cette fois ça passera.

