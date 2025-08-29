C4 : Strasbourg connaît ses adevrsaires

Cap sur l’Alsace.

Vainqueur de Brondby ce jeudi soir en barrages (2-3, 0-0 à l’aller), le Racing Club de Strasbourg connaît ses six adversaires pour cette Ligue Conférence 2025-2026. Les Strasbourgeois défieront ainsi Crystal Palace, Jagiellonia, et Breidablik (domicile), ainsi que le Slovan Bratislava, Aberdeen et Hacken (extérieur). Crystal Palace – qui fait sa première apparition en phase régulière de coupe d’Europe – et le Slovan Bratislava – ayant participé à la dernière édition de la Ligue des champions (élimination au premier tour) – font office de gros morceaux.

Trois matchs à domicile et trois déplacements, le RCSA a donc l’occasion de marquer pour son retour sur la scène continentale, vingt ans après sa dernière participation. Les dates des rencontres seront publiées ultérieurement par l’UEFA.

Objectif : faire une meilleure prestation que Chelsea.

