  • Belgique
  • Molenbeek

La mairie d’Orange annule une distribution de fournitures scolaires organisée par un joueur de Molenbeek

JD
54
Vous avez dit « Kamoulox » ?

Drôle de scène le week-end dernier à Orange. Alors qu’une distribution de fournitures scolaires était prévue dans un gymnase du quartier défavorisé de Fourchevieilles, celle-ci a été interdite par arrêté préfectoral. Raison avancée : l’opération aurait été lancée par « un groupe lié au trafic de stupéfiants », rapporte BFM TV, qui s’est rendu sur les lieux. L’arrêté du préfet du Vaucluse, pris le 28 août, estime que « la réalisation […] d’une action caritative est de nature à valoriser les actions du groupe FV Gang […] et à diffuser une image positive de la criminalité organisée ».

Un gros malentendu ?

Problème : sur place, le milieu de terrain du RWDM Mohamed El Arouch affirme être à l’origine de l’initiative et nie tout lien avec la bande en question : « Je ne connais pas du tout le FV Gang. Je suis footballeur professionnel et je suis venu faire ça pour les petits du quartier, dont certains jouent aussi au foot. Il s’agit de ma propre initiative », se justifie le joueur de 21 ans, vainqueur de la Coupe Gambardella 2022 avec l’Olympique lyonnais et qui évolue en Belgique depuis le mois de février dernier, après un passage raté à Botafogo.

Rien à faire, la mairie s’est montrée inflexible, arguant, selon BFM TV, qu’une opération similaire avait été lancée l’année dernière « par des personnes liées à ces réseaux ». D’après une mère de famille résidant à Fourchevieilles, « cela pose peut-être un cas de conscience, mais l’État ne vient pas nous aider. Ma fille ne voit pas la différence entre un agent de la mairie ou un dealer qui viendrait lui donner des crayons de couleur et un cahier de coloriage. »

Et des places gratuites pour le sixième tour de Croky Cup entre Dessel et Molenbeek, c’est autorisé ça ?

