Un club anglais bannit les mini-protège-tibias

Imiter Jack Grealish n’est pas sans risque.

En Angleterre, le club d’Ilfracombe Town a décidé d’interdire les mini-protège-tibias. L’un de ses joueurs, Riley Martin, a été victime d’une double fracture de la jambe le week-end dernier lors d’un contact avec le gardien adverse. Oui, même en South West Peninsula League (le dixième échelon national), on n’y va pas de main morte.

La blessure fait froid dans le dos et a poussé le club à prendre des mesures. « On ne peut absolument pas reprocher à Riley d’avoir porté des mini-protège-tibias, mais je pense que s’il avait protégé ses tibias avec des protège-tibias plus grands, la blessure aurait pu être moins grave », explique le président, Nick Jupp, auprès de la BBC. Ilfracombe Town a donc décidé d’interdire ces mini-protège-tibias, plus petits que la paume d’une main, dans toutes ses catégories, des jeunes jusqu’aux seniors.

Nick Jupp affirme que beaucoup de clubs de la région ont pris la même décision pour protéger leurs joueurs. Contactée par la BBC, l’IFAB a botté en touche sur le sujet, estimant que le choix des protège-tibias relevait de la responsabilité des joueurs.

À leur âge, ils devraient savoir s’habiller comme des grands…

