Antoine Griezmann se fixe de grands objectifs avec l’Atlético

Les curseurs au max.

Alors qu’il a récemment dépassé la barre symbolique des 200 buts avec son club, Antoine Griezmann a encore faim. Interrogé par le journal AS, l’attaquant des Colchoneros s’est livré sur ses ambitions personnelles et collectives. Récemment prolongé jusqu’en 2027, il ne compte pas s’arrêter là. « J’en veux plus. Il me reste encore des jambes pour jouer et être un joueur important du club. Et je dois le prouver. »

Avec 203 pions, le buteur français est le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético de Madrid. Mais ses objectifs dépassent de loin les réalisations personnelles : « Je veux gagner la Liga, la Ligue des champions et la Coupe. Il reste beaucoup de choses à faire cette saison, et apporter de la joie aux gens. »

Attention aux vieux démons

Muet entre le 1er février et le 27 septembre 2025, Antoine Griezmann avait mis fin à ce calvaire sans but grâce à une réalisation en fin de rencontre dans le large succès face au Real Madrid (5-2). « L’année dernière, après mars, ça a été très difficile mentalement, a révélé le Français. J’avais beaucoup de rêves et d’enthousiasme jusque-là. On était éliminés dans presque toutes les compétitions, et je n’ai plus eu la tête pour trouver la motivation. »

Remporter la Ligue des champions, sa seule façon de mettre derrière lui certains mauvais souvenirs qui remontent à 2016. « L’épine dans mon pied après ce penalty raté à Milan (face au Real Madrid en finale) restera plantée jusqu’à ce qu’on remporte la Ligue des champions. »

L’Atlético semble armé pour aller loin.

