Yann Gueho victime d'une tentative de meurtre

Un prodige français victime d'une tentative de meurtre

Choisy-le-Roi, Val-de-Marne, dans la nuit du 9 au 10 novembre. En compagnie d’un ami, Yann Gueho est victime d’une agression à l’arme blanche et est grièvement blessé au thorax. Dix jours plus tard, l’ancien phénomène du football français est toujours à l’hôpital selon le récit de L’Equipe. Des zones de flou persistent dans cette affaire, mais le parquet de Créteil a d’ores et déjà ouvert une information judiciaire pour tentative de meurtre.

Deux personnes ont été mises en examen d’après le quotidien : « un homme pour tentative d’homicide et violence en réunion et une femme, également pour violence en réunion. Cette dernière est en outre placée sous le statut de témoin assisté pour tentative d’homicide ». Ils sont actuellement en détention provisoire.

Notamment passé par l’académie de Chelsea, Yann Gueho n’a jamais réussi à faire carrière, malgré un immense talent, confirmé par tous ceux qui l’ont côtoyé. Depuis, il a surtout fait parler de lui dans des affaires de vol avec violence ou de violences sur des policiers, qui lui ont valu de passer par la case prison.

