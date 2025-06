John Textor pourrait confier une de ses équipes à Yaya Touré

Un peu de piston, ça ne fait jamais de mal.

Dans tout le marasme de l’Eagle Group, entre les méandres de l’Olympique lyonnais, la réussite de Botafogo et la vente des parts de Crystal Palace, on en oublierait presque que le bon vieux John Textor est aussi propriétaire du club de Molenbeek, récemment rebaptisé Daring Brussels, au grand dam des supporters.

Alors, pour continuer à faire parler de lui en cette période où il est déjà au centre de l’attention, John Textor aurait ciblé Yaya Touré pour prendre les commandes de l’équipe, selon les informations de La DH Les Sports +, confirmées par L’Équipe.

Une mission compliquée

Yaya Touré, ex-international ivoirien de 42 ans, serait donc la priorité de Textor pour diriger le club. Touré, qui a été adjoint de Roberto Mancini avec la sélection saoudienne (de novembre 2023 à octobre 2024), puis de Carl Hoefkens au Standard de Liège (de juillet à novembre 2023), pourrait ainsi occuper pour la première fois un poste de numéro un dans sa jeune carrière d’entraîneur.

En parallèle, Hernán Losada, coach argentin passé par Beerschot et le CF Montréal, a également été envisagé pour ce poste. Cette quête d’un nouvel entraîneur intervient après une saison compliquée : relégué en deuxième division belge un an plus tôt, le club, alors dirigé par Gueïda Fofana, n’a pas réussi à remonter en Jupiler Pro League malgré une longue période passée en tête du classement.

Technique de l’esquive.

Gérald Baticle : « On ne peut que reconnaître notre défaite »