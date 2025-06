Le RWD Molenbeek change de nom

Sacré John !

Après avoir vu son club satellite tomber en D2 l’an passé, John Textor emploie les grands moyens pour faire changer les choses. Et pour cause, le RWD Molenbeek va changer de nom, tout simplement. La formation belge va devenir, à partir du 1er juillet, le Daring Brussels, en référence au club disparu en 1973, comme le rapporte le média belge DH Les Sports. « Le RWDM est un acronyme qu’on n’arrive pas à situer à l’étranger, difficilement prononçable en anglais, a déclaré le directeur des opérations du club, Maxime Vossen. Quand on demande à John de quel club il est propriétaire, personne n’arrive à savoir de quoi il parle. On renoue avec notre passé originel et notre histoire. »

« John Textor est un homme sans ressenti avec notre histoire »

L’an prochain, les Belges, comptant notamment Mohamed El Arouch dans leur effectif, évolueront toujours en deuxième division, après avoir loupé de peu la montée lors des barrages (3-2, 0-2 contre Lokeren-Temse). Les supporters ont quant à eux déjà lancé une pétition en ligne pour s’opposer à ce changement d’état civil. « John Textor est un homme sans ressenti avec notre histoire, nos valeurs et notre passion », lâche un supporter à L’Avenir. « Le despotisme de John Textor et son mépris des supporters ont largement dépassé les limites », a même ajouté le groupe de supporters BB85.

C’est peut-être Nasser qui avait raison depuis le début finalement…

Sale nouvelle pour Textor en Belgique