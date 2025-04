La sale série qui empêche Molenbeek de monter en Pro League

John Textor devrait monter un peu plus à Bruxelles.

Molenbeek est en train de passer à côté de sa fin de saison. En Challenger Pro League, la deuxième division belge, le RWDM a passé la saison en tête, se disputant la première place avec Zulte-Waregem. Pour être promu en Jupiler Pro League, il ne devait gagner qu’un seul de ses trois derniers matchs… Et c’est totalement raté. Les joueurs de Yannick Ferrera ont enchaîné un match nul et deux défaites, dont la dernière ce vendredi soir, à domicile, contre Zulte-Waregem, champion par la même occasion. Pire : la RAAL La Louvière est directement promue grâce à un but marqué à la 92e minute.

🤩 | Mouhamed Belkheir inscrit le but le plus important de sa carrière et offre la montée à la RAAL La Louvière. ⏱️😱 #LOMRAL pic.twitter.com/4RWuNfXXfU — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 18, 2025

Les coéquipiers de Mohamed El-Arouch, Gaëtan Robail (et l’ancien club d’Ernest Nuamah) n’ont plus gagné depuis fin mars. Le club de la banlieue de Bruxelles jouera donc les barrages de promotion contre d’autres équipes de D2, avec l’espoir de se qualifier pour la « finale » face à Saint-Trond, le Cercle Bruges ou Courtrai, les équipes de Pro League qui se disputent la descente.

