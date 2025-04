Sale nouvelle pour Textor en Belgique

Samedi qui rit, dimanche qui pleure.

Au lendemain de la belle victoire de l’OL contre Rennes (4-1), John Textor a vécu un dimanche bien différent avec un autre de ses clubs, Molenbeek. Contraint de remonter deux buts après sa défaite contre Lokeren lors de la première manche des demi-finales d’accession, le RWDM était pourtant en position d’atteindre son objectif en menant 3-0 à cinq minutes de la fin… Tout ça pour s’effondrer et encaisser deux buts de Radja Nainggolan (86e) et Samuel Ntamack (89e). Un scénario catastrophe qui condamne le club aux portes de la finale des play-offs, malgré sa victoire (3-2). Relégué il y a un an, Molenbeek passera donc une deuxième saison d’affilée en deuxième division.

Au lieu de Gueïda Fofana, il faudra essayer d’envoyer Paulo Fonseca la prochaine fois.

Gueïda Fofana va devenir le nouvel entraîneur de Molenbeek