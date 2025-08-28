S’abonner au mag
  • C4
  • Tirage

Les potentiels adversaires de Strasbourg en Ligue Conférence

CG
Les potentiels adversaires de Strasbourg en Ligue Conférence

Ouf.

Contrairement à Lens la saison dernière, Strasbourg sera bien au rendez-vous en Ligue Conférence pour représenter fièrement la Ligain. La meilleure compétition, et de loin, pour réviser sa géographie de l’Europe avec des équipes venues de partout sur le Vieux continent.

Quatre représentants pour la Pologne

Seulement un club de chaque « gros » avec Crystal Palace pour l’Angleterre, la Fiorentina pour l’Italie (qui d’autre ?), le Rayo Vallecano pour l’Espagne et Mayence pour l’Allemagne. Mais quand même quatre représentants… polonais (RKS Raków, Lech, le Legia et Jagiellonia).

Le mode d’emploi ne sera pas à tout à fait le même qu’en Ligue des champions et Ligue Europa, la Ligue Conférence se disputant six journées. Pour le tirage prévu ce vendredi à 14 heures, les équipes sont réparties en six chapeaux et joueront donc une formation de chaque pot, tout simplement. Le Racing est placé dans le chapeau 3 et pourra par exemple affronter des clubs comme l’AZ Alkmaar, le Sparta Prague, Aberdeen ou le Dynamo Kyiv et le Shakhtar Donetsk, mais également les Lincoln Red Imps de Gibraltar, les Arméniens du FC Noah ou le FK Shkëndija de Macédoine.

Bref, la Coupe d’Europe, la vraie.

Les 36 clubs qualifiés pour la Ligue Conférence

Strasbourg (France)

Crystal Palace (Angleterre)

Fiorentina (Italie)

Rayo Vallecano (Espagne)

Mayence (Allemagne)

AZ Alkmaar (Pays-Bas)

Aberdeen (Écosse)

Sparta Prague (Tchéquie)

Sigma Olomouc (Tchéquie)

FC Noah (Arménie)

Omonia Nicosie (Chypre)

AEK Larnaca (Chypre)

Lausanne Sport (Suisse)

Hamruns Spartans (Malte)

SK Rapid (Autriche)

KuPS (Finlande)

Häcken (Suède)

Universitatea Craiova (Roumanie)

AEK (Grèce)

RKS Raków (Pologne)

Jagiellonia (Pologne)

Lech (Pologne)

Legia (Pologne)

KF Drita (Kosovo)

Celje (Slovénie)

Rijeka (Slovénie)

Shelbourne (Irlande)

Shamrock Rovers (Irlande)

Breidablik (Islande)

Slovan Bratislava (Slovaquie)

Zrinjski Mostar (Bosnie-Herzégovine)

Samsunspor (Turquie)

FK Shkëndija (Macédoine)

Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Dynamo Kyiv (Ukraine)

Shakhtar Donetsk (Ukraine)

Strasbourg maîtrise Brøndby et file en Ligue Conférence !

CG

À lire aussi
32
Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)
  • C4
  • Barrages
Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)

Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)

Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

32
Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)
Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)

Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)

Revivez Brøndby - Strasbourg (2-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine