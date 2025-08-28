Les potentiels adversaires de Strasbourg en Ligue Conférence

Ouf.

Contrairement à Lens la saison dernière, Strasbourg sera bien au rendez-vous en Ligue Conférence pour représenter fièrement la Ligain. La meilleure compétition, et de loin, pour réviser sa géographie de l’Europe avec des équipes venues de partout sur le Vieux continent.

Quatre représentants pour la Pologne

Seulement un club de chaque « gros » avec Crystal Palace pour l’Angleterre, la Fiorentina pour l’Italie (qui d’autre ?), le Rayo Vallecano pour l’Espagne et Mayence pour l’Allemagne. Mais quand même quatre représentants… polonais (RKS Raków, Lech, le Legia et Jagiellonia).

Le mode d’emploi ne sera pas à tout à fait le même qu’en Ligue des champions et Ligue Europa, la Ligue Conférence se disputant six journées. Pour le tirage prévu ce vendredi à 14 heures, les équipes sont réparties en six chapeaux et joueront donc une formation de chaque pot, tout simplement. Le Racing est placé dans le chapeau 3 et pourra par exemple affronter des clubs comme l’AZ Alkmaar, le Sparta Prague, Aberdeen ou le Dynamo Kyiv et le Shakhtar Donetsk, mais également les Lincoln Red Imps de Gibraltar, les Arméniens du FC Noah ou le FK Shkëndija de Macédoine.

Bref, la Coupe d’Europe, la vraie.

Les 36 clubs qualifiés pour la Ligue Conférence

Strasbourg (France)

Crystal Palace (Angleterre)

Fiorentina (Italie)

Rayo Vallecano (Espagne)

Mayence (Allemagne)

AZ Alkmaar (Pays-Bas)

Aberdeen (Écosse)

Sparta Prague (Tchéquie)

Sigma Olomouc (Tchéquie)

FC Noah (Arménie)

Omonia Nicosie (Chypre)

AEK Larnaca (Chypre)

Lausanne Sport (Suisse)

Hamruns Spartans (Malte)

SK Rapid (Autriche)

KuPS (Finlande)

Häcken (Suède)

Universitatea Craiova (Roumanie)

AEK (Grèce)

RKS Raków (Pologne)

Jagiellonia (Pologne)

Lech (Pologne)

Legia (Pologne)

KF Drita (Kosovo)

Celje (Slovénie)

Rijeka (Slovénie)

Shelbourne (Irlande)

Shamrock Rovers (Irlande)

Breidablik (Islande)

Slovan Bratislava (Slovaquie)

Zrinjski Mostar (Bosnie-Herzégovine)

Samsunspor (Turquie)

FK Shkëndija (Macédoine)

Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Dynamo Kyiv (Ukraine)

Shakhtar Donetsk (Ukraine)

