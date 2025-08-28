Ligue des champions : attention aux yeux et aux espoirs déchus

Le programme est tombé pour le PSG, l’OM et Monaco : pas de doutes, les trois représentants français sont bien en Ligue des champions. Entre affiches, calendriers homogènes et traquenards, Paris, Marseille et l’ASM auront du boulot pour se faire une place dans les 24.

→ Le PSG continue sa tournée de rock star

Le Paris Saint-Germain est un habitué des tirages difficiles, cette saison ne sera pas l’exception qui confirme la règle. Après une campagne 2024-2025 victorieuse au bout d’un parcours plus que relevé, le PSG devra une nouvelle fois livrer un bataille âpre pour réaliser le back-to-back. Les Parisiens auraient pu espérer de Zlatan Ibrahimović un peu de clémence, que nenni. Accompagné de Kaká, l’ancien enfant terrible du Parc des Princes a sorti la première boule au nom du Bayern Munich, tandis que le Ballon d’or 2007, en appuyant sur le fameux bouton, a condamné le PSG à connaître l’adversaire de son premier choc européen cette saison, avec un air de déjà-vu.

Les Parisiens affronteront également le Barça et se rendront en Catalogne pour un duel au sommet entre les deux favoris au Ballon d’or que sont Ousmane Dembélé et Lamine Yamal (même si la rencontre a des chances de se jouer après les résultats). Si l’Atalanta et Leverkusen ne devraient pas être en mesure d’inquiéter Luis Enrique et ses protégés, les Parisiens ont hérité de Tottenham, Newcastle et l’Athletic Club, le vainqueur de la dernière Ligue Europa et les deux épouvantails du chapeau 4. Les champions d’Europe se rendront également au stade José Alvalade, théâtre de la dernière finale de la Ligue des champions féminine, pour se frotter au Sporting. Pas sûr que le PSG soit vu comme un bon tirage par ses huit concurrents : en gros, il y a un statut à assumer.

Le programme du Paris Saint-Germain en phase de Ligue de la @ChampionsLeague ! 👊#UCL pic.twitter.com/gzpMprDNzW — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 28, 2025

→ L’OM, des étoiles et des ambitions

À l’instar du rival parisien, l’Olympique de Marseille n’a pas été épargné pour son retour en C1 trois ans après sa dernière apparition. Malgré un début de saison tumultueux, les Olympiens se doivent de terminer parmi les 24 premiers et de faire définitivement oublier les bévues des dernières campagnes. Pas de Borussia Dortmund, ni d’Arsenal, ni de Naples mais un déplacement prévu au Santiago Bernabéu pour y rencontrer le Real Madrid, comme l’avait souhaité Pierre-Emile Højbjerg en conférence de presse avant d’affronter le Paris FC. Les Marseillais souhaitaient du grand spectacle, ils ne vont pas être déçus avec la réception au Vélodrome de Liverpool, histoire de se remémorer durant toute la semaine précédant la rencontre le but de Mathieu Valbuena à Anfield lors de la saison 2007-2008.

Meilleur buteur de la Ligue Europa 2023-2024, Aubameyang pourra se rappeler aux bons souvenirs de l’Atalanta et de l’Ajax Amsterdam. Les deux formations se déplaceront dans la cité phocéenne. Les Ajacides avaient subi la loi de l’international gabonais, auteur d’un triplé au Vélodrome en C3 il y a deux ans, tandis que la Dea avait évincé l’OM de la compétition en demi-finales avant de remporter la compétition, sans pour autant être parvenue à s’imposer au Vélodrome. Comme les Parisiens, ils se rendront au stade José Alvalade pour y affronter le Sporting Portugal et retrouver Luis Suárez (le faux) qui s’est engagé avec le club lisboète cet été et sera prêt à tout pour jouer un vilain tour à son ancien club. Quoi d’autre ? Deux déplacements en Belgique, le pays des illustres Raymond Goethals et Éric Gerets, restés dans les cœurs provençaux, pour affronter le Club Bruges et l’Union Saint-gilloise, qui évoluera au Lotto Park d’Anderlecht, un club que Raymond la science a dirigé à deux reprises dans (1976-1979, 1987-1989). Sans oublier Newcastle, épouvantail du chapeau 4, au Vél. Miam, quand même !

𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝟐𝟓/𝟐𝟔 ✨ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool (H) 🇪🇸 Real Madrid (A) 🇮🇹 Atalanta (H) 🇧🇪 Bruges (A) 🇳🇱 Ajax Amsterdam (H) 🇵🇹 Sporting CP (A) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Newcastle (H) 🇧🇪 Union Saint-Gilloise (A)#UCLdraw pic.twitter.com/2v58Xllkxp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 28, 2025

→ Monaco, des retrouvailles et un sacré bilan carbone

Si les Monégasques avaient hérité d’un tirage avantageux la saison précédente, le karma a frappé fort et le fait de recevoir la cérémonie n’y a rien changé. Toujours situés au sein du chapeau 4, les Monégasques ont subi les foudres du tirage aléatoire mis en place par l’UEFA. Comme l’OM, les protégés d’Adi Hütter se rendront au Bernabéu pour y affronter le Real Madrid, quinze fois vainqueur de la compétition, et leur petit Kylian Mbappé, mais également à Bruges. Les Monégasques devront aussi se défaire de deux autres vainqueurs de la C1 avec la réception de Manchester City et de la Juventus à Louis-II.

Côté déplacements, les joueurs du Rocher vont pouvoir inscrire deux nouveaux stades à Futbology, mais vont surtout faire exploser leur bilan carbone. Même s’ils évitent les Kazakhstanais du Kaïrat Almaty, les Monégasques se rendront au-delà du cercle polaire chez les Norvégiens de Bodø/Glimt mais également du côté de Chypre, le pays le plus au sud de la confédération européenne lors de cette édition de C1 2025-2026, pour y défier Paphos et David Luiz. Monaco affrontera donc deux des trois néophytes de la compétition.

Les confrontations de l'AS Monaco en Phase de Ligue de la @ChampionsLeague 🏆 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City (D) 🇪🇸 Real Madrid (E) 🇮🇹 Juventus Turin (D) 🇧🇪 Club Brugge (E) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham Hotspur (D) 🇳🇴 FK Bodø/Glimt (E) 🇹🇷 Galatasaray (D) 🇨🇾 Pafos FC (E)#UCLdraw pic.twitter.com/9m6nqPZCsX — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 28, 2025

→ Des rencontres pour tous les goûts

Après ce tirage au sort, l’ensemble des amateurs du ballon rond devraient y trouver leur compte : des chocs entre cadors, des rencontres empreintes de storytelling, des affiches inédites et la découverte de nouvelles équipes et de nouveaux écrins. Les romantiques pourront se délecter de la rencontre entre le FC Barcelone et PSG qui rappelle aux heures les plus sombres de l’histoire européenne du club parisien, mais également les retrouvailles d’Ousmane Dembélé avec son ancien club. Les fervents défenseurs de la Superligue pourront eux se tourner vers le duel entre le Real Madrid et Liverpool, l’affiche de la finale de la compétition en 2022. Les hipsters et fanatiques du groundhopping ne risquent pas de manquer le déplacement de Paphos au Almaty Ortalyk Stadion, antre de Kaïrat Almaty situé au Kazakhstan, aux confins de la frontière kirghize. De quoi lancer les attentes autour de ce nouveau cru européen.

