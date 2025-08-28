Les potentiels adversaires de l’OL, Lille et Nice en Ligue Europa

La petite sœur.

Après le tirage au sort des calendriers de la Ligue des champions, ce jeudi soir, ce sera au tour des deux petites sœurs, la Ligue Europa et la Ligue Conférence, qui auront le droit à leurs cérémonies vendredi en début d’après-midi (13 heures pour l’une, 14 heures pour l’autre). En attendant de savoir si Strasbourg pourra être de la partie en C4, les supporters de l’OL, Lille et Nice ont déjà fait en sorte de ne pas planifier un déjeuner pour ne rien rater du menu.

La Ligue 1 sera l’un des championnats les mieux représentés

Parmi les potentiels adversaires de nos représentants français, on peut piocher parmi les 25 équipes déjà qualifiées, alors que les 11 derniers tickets seront distribués ce jeudi soir à l’occasion des barrages retours. La France pourrait d’ailleurs être la nation la plus représentée dans cette phase de ligue (avec les Pays-Bas en cas de qualif d’Utrecht et l’Écosse si Aberdeen passe).

Il y aura deux clubs anglais (Aston Villa et Nottingham Forest), deux Espagnols (le Real Betis et le Celta), deux Allemands (Fribourg et Stuttgart) ou encore deux Italiens (la Roma et Bologne). Les deux clubs de Glasgow, le Celtic et les Rangers, sont également présents, tout comme le FC Bâle, le RB Salzbourg, le Fener ou le Dinamo Zagreb, sans oublier les Go Ahead Eagles, vainqueur surprise en Coupe des Pays-Bas la saison dernière.

Les 25 équipes déjà qualifiées pour la Ligue Europa :

OL

Lille

Nice

Aston Villa

Nottingham Forest

Real Betis

Celta de Vigo

Fribourg

Stuttgart

AS Roma

Bologne

Feyenoord

Go Ahead Eagles

FC Porto

Rangers

Celtic

FC Bâle

Dinamo Zagreb

RB Salzbourg

Sturm Graz

Fenerbahçe

Étoile rouge de Belgrade

Viktoria Plzeň

Ferencváros

Brann Bergen

