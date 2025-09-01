Lens tente le pari Odsonne Édouard

Qui ne tente rien n’a rien.

Le RC Lens n’a pas fini de renforcer son secteur offensif. Après les arrivées de Florian Thauvin et d’Abdallah Sima, les Sang et Or devraient enregistrer l’arrivée d’une neuvième recrue en la personne d’Odsonne Édouard. Muet la saison passée lors de son prêt à Leicester (0 but pour seulement 113 minutes), l’ancien joueur du Paris SG va donc retrouver la Ligue 1 huit ans après son départ.

Un beau remue-ménage devant

Indésirable chez les Eagles, le Guyanais devrait coûter près de 4 millions d’euros au RCL, qui a dégraissé aux avant-postes avec les départs en prêt de Martín Satriano (Olympique lyonnais), Jeremy Agbonifo (FC Bâle) ou encore Anass Zaroury (Panathinaïkós). S’il reste sur des derniers exercices décevants, l’ancien international espoirs français (14 sélections, 17 buts), qui s’était révélé au Celtic, n’a que 27 ans, et son profil pourrait assurément apporter aux Nordistes, qui ne possèdent aucun attaquant avec ses qualités dans son effectif.

Et pourquoi pas.

